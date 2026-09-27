 

Десятки израильтян заблокированы в Гималаях из-за оползней

27.09.2026, 10:48, Разное
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Десятки израильских туристов оказались заблокированы в деревне Самагаун на высоте около 3500 метров в непальских Гималаях. Как пишет «Кан», экстремальная погода и камнепады перекрыли пути из этого района.

Туристы рассказали «Кан», что в районе продолжаются обвалы. «Каждые несколько часов мы слышим чудовищный грохот, словно рушится вся земля», – рассказали они. По их словам, они опасаются оставаться в деревне еще одну ночь.

Непальские метеорологи ранее рекомендовали приостановить походы в Гималаях и призвали находящихся в горах туристов спускаться в более безопасные районы из-за сильных дождей, снегопадов, угрозы наводнений и оползней. В районе Самагауна в последние дни также отмечались снег и резкое ухудшение погоды.

По данным Reuters, в результате вызванных непогодой наводнений и оползней в Индии и Непале за последние дни погибли по меньшей мере 19 человек: 15 в индийском штате Уттар-Прадеш и четверо в Непале. Еще десять человек числятся пропавшими без вести после схода лавины в районе горы Химлунг-Химал.


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