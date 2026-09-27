Тайны солдатского быта. Что скрывала крепость на севере Египта: находки удивили археологов

В провинции Бехейра на месте древнеегипетской крепости Телль-эль-Абкаин археологи раскрыли целый квартал времен Нового царства, об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта. Среди находок — жилища военных, склады с зерном, царские надписи и полноценное захоронение молодого жеребца. Все это подтверждает стратегическую роль крепости в защите страны от набегов ливийских племен.

Улицы, дома и зернохранилища

В северной части крупного жилого комплекса, сложенного из сырцового кирпича, исследователи открыли главную дорогу шириной четыре метра. Она шла с востока на запад и пересекалась с другой улицей, направленной с юга на север. Эта магистраль вела к южному входу в крепость, связывая жилой район с военным объектом.

Внутри комплекса археологи насчитали несколько помещений разного назначения. В части из них располагались зернохранилища и цилиндрические печи для приготовления пищи. Еще один комплекс комнат нашли недалеко от юго-восточного угла крепости — там ранее были обнаружены три каменных колодца с именами царя Рамзеса II.

Мохамед Абдель-Бади, глава Египетского сектора древностей, уточнил, что некоторые помещения к северу от главной улицы служили для хранения пшеницы. В них археологическая группа нашла большие глиняные кувшины с обугленными зернами. Это прямое доказательство того, как в древности хранили продукты и управляли ресурсами.

Могила жеребца и упряжь колесницы

Одной из самых примечательных находок стало полное захоронение молодого жеребца. Предварительный анализ показал, что останки принадлежали животному средней породы, известной ловкостью и скоростью. Это позволяет предположить, что в эпоху Нового царства таких коней использовали для тренировок, военных действий или для буксировки боевых колесниц.

Поза животного, ориентация головы и упорядоченность захоронения говорят о том, что жеребца похоронили преднамеренно, вероятно, в церемониальных целях. В нескольких метрах от могилы археологи нашли цилиндрические фрагменты алебастра и известняка. По всей видимости, они были частью декоративной упряжи лошади, служившей для колесницы.

Стелы, скарабеи и амулеты

На территории Телль-эль-Абкаина обнаружено множество царских надписей. Среди них — фрагмент известняковой стелы с остатками иератического текста, посвященного фараону 19-й династии Мернептаху. В надписи описывается его сила, которая сравнивается с могуществом божества Сета, а также содержится отсылка к древнеегипетскому богу-творцу Птаху. Сет в древнеегипетском пантеоне часто ассоциируется с хаосом, пустыней и чужеземцами.

Халед Абдель-Гани Фарахат, генеральный директор управления древностей Бехейры и руководитель раскопок, пояснил, что это первое подобное открытие за всю историю исследований в регионе. На месте также нашли остатки второй известняковой стелы с иероглифами. На ней выгравированы имя при рождении, коронационное имя и имя Гора царя Рамзеса II. Третья стела изображает связанного ливийского пленника в согнутой позе, выражающей покорность.

Религиозная жизнь солдат тоже оставила следы. Археологи обнаружили несколько скарабеев. На одних выгравированы имена царей Рамзеса II и Сети I, на других — имена божеств, включая Амона, Сехмет, Птаха и Сета. Также найдена коллекция религиозных амулетов, связанных с защитой, плодородием, обновлением и силой. Среди них — амулеты в форме рыбы, цветка лотоса, кобры, знака «нефер» и бабуина. И скарабеи, и амулеты отражают роль религии в жизни солдат и жителей крепости.

Детали быта

Кроме того, на месте найдены глиняные сосуды и их осколки, которые использовались для хранения и приготовления пищи. Обнаружена и фляга паломника, связанная с путешествием в Абидос, а также различные каменные орудия. Попались археологам и ювелирные изделия с похожими аксессуарами.

Министр туризма и древностей Шериф Фатхи заявил, что это открытие дает новые перспективы в понимании систем охраны границ Древнего Египта. Оно также проливает свет на повседневную жизнь в крепости.

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