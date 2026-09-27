Новое исследование: лишний вес связан не с тягой к еде, а со «скачками» в системе вознаграждения

Лишний вес и склонность к перееданию связаны не столько с сильной тягой к еде, сколько с тем, насколько «скачет» реакция системы вознаграждения мозга от раза к разу. Чем менее стабильно мозг отвечает на пищевые стимулы, тем хаотичнее оказывается пищевое поведение и тем выше индекс массы тела, сообщает Газета.ру.

Как проходило исследование

Специалисты Тюбингенского университета обследовали 79 женщин. В выборку вошли 35 человек с диагностированным расстройством переедания, 21 участница с более легкой формой и 23 женщины из контрольной группы. Во время сканирования мозга испытуемым предъявляли изображения еды, а исследователи фиксировали активность прилежащего ядра — центральной структуры системы вознаграждения . Ключевой параметр, который интересовал ученых, — не средний уровень реакции, а ее вариабельность от пробы к пробе.

Что удалось выяснить

Оказалось, что чем выше разброс активности прилежащего ядра при предъявлении пищевых сигналов, тем больше индекс массы тела и тем сильнее выражено расторможенное пищевое поведение . У женщин с расстройством переедания особенно нестабильными были субъективные оценки желания съесть ту или иную еду — прежде всего в ситуациях неопределенности . При этом колебания затрагивали именно зоны вознаграждения и когнитивного контроля, а не другие отделы мозга.

Показательно, что при игре на деньги подобной нестабильности не возникало. Эффект оказался специфичным именно для пищи. Это заставляет пересмотреть взгляд на переедание: проблема, по-видимому, не в том, что человек постоянно испытывает мощное желание есть, а в том, что его «сигнальная система» работает непредсказуемо и неровно.

Почему это меняет подход к лечению

Понимание того, что в основе расстройства лежит нестабильность реакции, а не только сила тяги, открывает новые возможности для терапии. Вместо подавления желания есть можно попытаться сделать реакцию мозга более ровной и предсказуемой . Это согласуется с данными других исследований: при ожирении наблюдается гиперактивация системы вознаграждения в ответ на пищевые стимулы и снижение активности областей, отвечающих за тормозный контроль . Более того, поведенческие интервенции уже показали способность разворачивать эти нарушения вспять: в пилотном исследовании участники, прошедшие программу снижения веса, продемонстрировали сдвиг активации системы вознаграждения в сторону здоровой пищи.

Впрочем, у работы есть ограничения. Выборка была небольшой и состояла только из женщин, поэтому для подтверждения выводов нужны более масштабные исследования с участием обоих полов.

Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry.

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