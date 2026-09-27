Серьезный инцидент в сфере безопасности на базе ВВС в Великобритании

Несколько человек задержаны по подозрению в преступлениях, связанных с взрывчаткой, рядом с британской авиабазой Fairford, расположенной в графстве Глостершир. Здесь располагаются и американские самолеты, участвующие в ударах по Ирану.

На месте находятся военные саперы, проверяющие подозрительные автомобили. Принято решение об эвакуации находящейся рядом с авиабазой деревни Велфорд. Периметр деревни оцеплен, въезд на базу перекрыт.

Руководство расследованием передано специальному подразделению по борьбе с террором. Ицидент квалифицируется как «серьезный». Командование ВВС США призвало свой персонаж на базе сохранять бдительность.

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