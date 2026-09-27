 

Серьезный инцидент в сфере безопасности на базе ВВС в Великобритании

27.09.2026, 12:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Несколько человек задержаны по подозрению в преступлениях, связанных с взрывчаткой, рядом с британской авиабазой Fairford, расположенной в графстве Глостершир. Здесь располагаются и американские самолеты, участвующие в ударах по Ирану.

На месте находятся военные саперы, проверяющие подозрительные автомобили. Принято решение об эвакуации находящейся рядом с авиабазой деревни Велфорд. Периметр деревни оцеплен, въезд на базу перекрыт.

Руководство расследованием передано специальному подразделению по борьбе с террором. Ицидент квалифицируется как «серьезный». Командование ВВС США призвало свой персонаж на базе сохранять бдительность.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.09 / Богатство не помогало путешествовать. Изотопы стронция перевернули представления о миграции в бронзовом веке

27.09 / Владимир Мединский написал учебник по истории России для роботов

27.09 / Песков — «Решение об участии Путина в G20 еще не принято»

27.09 / Гонконгский грипп в России: что важно знать об одном из самых опасных штаммов в сезоне осень-зима 2026 года

27.09 / Стрельба в Южной Африке, десятки погибших

27.09 / Новое исследование: лишний вес связан не с тягой к еде, а со «скачками» в системе вознаграждения

27.09 / Премьер-министр Грузии встретился с Трампом

27.09 / Россиян начнут штрафовать за споры и пререкания с представителями власти в комментариях

27.09 / Десятки израильтян заблокированы в Гималаях из-за оползней

27.09 / Тайны солдатского быта. Что скрывала крепость на севере Египта: находки удивили археологов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике