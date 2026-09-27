Гонконгский грипп в России: что важно знать об одном из самых опасных штаммов в сезоне осень-зима 2026 года

В России зафиксированы случаи заражения мутировавшим штаммом гонконгского гриппа. В Москве и области уже выявлены заболевшие, причем вирус отличается высокой контагиозностью (способностью заражать). Однако паниковать не стоит: специалисты подчеркивают, что пандемии не будет, а состав вакцин в этом сезоне обновили с учетом новой угрозы.

Что такое гонконгский грипп и почему о нем заговорили снова

Гонконгский грипп — это не новое заболевание. Речь идет о штамме вируса гриппа A (H3N2), который впервые был выявлен еще в 1968 году. Тогда он спровоцировал пандемию, но со временем накопился коллективный иммунитет, и вирус превратился в сезонное заболевание.

Однако в 2026 году появился принципиально новый вариант вируса H3N2, но так как смены вируса не произошло, пандемии ждать не стоит.

По данным Роспотребнадзора на конец сентября 2026 года, на 38-й неделе в России зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что на 33,8 процента выше показателя предыдущей недели. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии — 99,4 процента, из них риновирусы — 81,6 процента, парагрипп — 12,5 процента, а также вирусы гриппа — 0,6 процента, среди которых есть находки A (H1N1), A (H3N2), B и C

Симптомы: как отличить гонконгский грипп от обычного

Врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью aif.ru пояснила: симптомы гонконгского гриппа такие же, как и у обычного. Без анализов отличить один штамм от другого невозможно. К типичным признакам относятся резкий подъем температуры до 38–40 градусов, ухудшение самочувствия, слабость, головная боль, боли в глазах и мышцах.

Главная особенность гонконгского гриппа — стремительное начало. Человек может за несколько часов заметить резкое ухудшение: еще утром чувствовал себя хорошо, а вечером уже лежит в постели с высокой температурой, а у детей симптомы могут проявиться за 15-30 минут. Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева в беседе с РИА Новости добавляет: болезнь начинается с озноба и ломоты в мышцах и суставах, появляется сухой кашель.

Для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем болезнь может представлять особую опасность. У детей значительно чаще, чем у взрослых, встречаются расстройства пищеварения: высокая температура и интоксикация могут спровоцировать рвоту, потерю аппетита и диарею.

Особого внимания требуют опасные симптомы, указывающие на развитие осложнений. К ним относятся затрудненное или учащенное дыхание, посинение губ, появление сыпи на теле, непрекращающаяся рвота, спутанность сознания, необычная вялость и сонливость. При появлении этих признаков необходимо срочно обратиться к врачу.

Инкубационный период составляет до 3 дней, при этом человек становится заразным еще до проявления симптомов — на срок до 7 дней.

Что делать при первых признаках

При первых симптомах заболевания следует остаться дома и взять больничный, чтобы не заражать других. «Так мы предупредим развитие эпидемии», — пояснила доктор Чернышова. Она рекомендовала теплое обильное питье, постельный режим и жаропонижающие, согласованные с врачом.

Ключевой момент — время. Противовирусные средства помогают в первые 48 часов, но принимать их нужно после консультации с врачом. Специалисты также подчеркивают: обращаться к доктору следует в первые часы после появления признаков заболевания. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, не стоит отказываться от госпитализации, если она будет предложена.

Кто в группе риска и чем опасен гонконгский грипп

Вирусолог Светлана Протасова в беседе с aif.ru отметила, что гонконгский грипп особенно опасен для детей младше пяти лет и пожилых людей старше 65 лет. У этих групп он способен вызывать обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Также он опасен для беременных женщин из-за риска для матери и плода и для людей с хроническими заболеваниями — диабетом, астмой, заболеваниями почек и сердца.

Среди возможных осложнений врачи называют пневмонию, отит, миокардит. Надежда Чернышова приводит реальный случай: жительница Челябинска потеряла слух на одно ухо после перенесенного гонконгского гриппа. По словам врача, это могло быть связано с развитием отита.

Миф о бесполезности прививки развенчан

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах распространилась информация, что в Россию якобы проник мутировавший гонконгский грипп, и «старая прививка против него бесполезна». Эти данные оказались искажением прошлогодней статьи с участием специалистов Центра имени Н. Ф. Гамалеи. Тогда речь шла о том, что циркулировавший ранее штамм немного видоизменился, и эффективность прошлогодней вакцины против конкретно этого штамма снизилась. Но даже тогда эксперты подчеркивали: вакцина от гриппа все еще работает.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян привел конкретные цифры: по первым результатам изучения сывороток крови от привитых в сезоне осень-зима 2025 года людей установлено наличие защитного титра антител, нейтрализующих циркулирующий штамм вируса гриппа A (H3N2) на 80–90 процентов. Это говорит о достаточной эффективности вакцин.

Заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко также опроверг информацию о бесполезности прививки. По его словам, штаммы гонконгского и свиного гриппа отслеживают в России уже не первое десятилетие, поэтому они не станут неожиданностью.

Более того, состав российских вакцин уже обновили с учетом новых угроз. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила: «В этом году в вакцину вошли обновленные штаммы гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, гриппа А (H3N2) и В. Редкий случай, когда одномоментно, одновременно меняются все три компонента, и в этом году это именно так».

Ситуация в Москве и регионах

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве не выявлено штаммов гонконгского гриппа в текущем эпидсезоне. Эпидемиологическая обстановка в городе стабильная и соответствует сезону, хотя в Москве и области уже зафиксированы случаи заражения. Это расхождение может объясняться разными сроками сбора данных и методами мониторинга.

Ранее сообщалось, что в 12 регионах Сибири, Дальнего Востока, Северо-Запада и центральной части России гонконгский грипп признан доминирующим штаммом в текущем сезоне. Появлялась информация о смерти двух жителей Дагестана от этого вида гриппа.

Что дальше

По прогнозам Роспотребнадзора, пик заболеваемости гриппом в текущем эпидемиологическом сезоне придется на новогодние каникулы в январе. Однако в зависимости от активности конкретных вирусов этот пик может сдвинуться на конец декабря. Эксперты не исключают повторных подъемов заболеваемости в течение сезона.

Вакцинация остается самым действенным способом профилактики. Период с сентября по октябрь — самый актуальный для этого. В первую очередь прививки рекомендуют делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто по роду деятельности имеет много контактов с другими людьми.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro