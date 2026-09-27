 

Песков — «Решение об участии Путина в G20 еще не принято»

27.09.2026, 12:18, Разное
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе решение об участии Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» еще не принято, но РФ будет представлена на этом международном форуме.

«Таких решений пока не принималось. Будут учитываться все обстоятельства. Но в любом случае РФ активно примет участие в работе «двадцатки»», – заявил чиновник. Песков также отметил: в Кремле оценили то, как именно Путин был приглашен на G20.

23 сентября Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил журналистам, что США пригласили президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами. По словам Рубио, Вашингтон рассчитывает, что Путин примет приглашение.

Госсекретарь отметил, что саммит даст российскому президенту возможность встретиться не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. «Чтобы решать проблемы, приходится встречаться с людьми, с которыми вы не согласны», – заявил Рубио.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным на полях саммита G20, если оба лидера получат приглашения.


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