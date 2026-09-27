Пирамида для двоих: в Египте обнаружили необычную римскую усыпальницу

Египетские археологи обнаружили в оазисе Дахла, в Западной пустыне, необычную гробницу римской эпохи. Сооружение построено в форме небольшой пирамиды и сочетает в себе египетские, греческие и римские погребальные традиции. Возраст находки составляет около 1700 лет. Но главное открытие ждало исследователей внутри: на стенах гробницы сохранились сцены из древнеегипетской «Книги о том, что в загробном мире» (Амдуат), которые до этого находили только в усыпальницах фараонов.

Где нашли гробницу

Гробница расположена в Бир-эш-Шагале, части некрополя древнего города Мут. Этот город был столицей оазиса Дахла в птолемеевский и римский периоды. Сам оазис Дахла — один из семи крупных оазисов Египта. Он занимает площадь около 770 квадратных миль в глубине пустыни, примерно в 465 милях к юго-западу от Каира. Люди непрерывно живут здесь уже более двух тысяч лет.

Как выглядит усыпальница

Гробница сложена из глиняных кирпичей, уложенных в форме пирамиды. Но в отличие от монументальных фараоновских сооружений, она небольшая и предназначалась для хранения останков одного мужа и его жены.

Ко входу ведут четырнадцать ступеней. Сам вход — это дверной проем из песчаника, выполненный в классическом древнеегипетском стиле и украшенный резьбой с иконографией традиционной египетской религии. На карнизе вырезан крылатый солнечный диск, окруженный двумя кобрами и скрепленный пучками папирусных стеблей. На дверных косяках — погребальные заклинания в виде иероглифических текстов. Они должны были охранять и защищать умерших во время их путешествия в подземный мир. Вход был запечатан тяжелым каменным блоком с выгравированным изображением бога Осириса и другими иероглифическими защитными заклинаниями.

Сцена, доступная только фараонам

Особая ценность находки — камень перемычки над дверным проемом. На нем изображено ночное путешествие бога солнца Ра по подземному миру. Этот сюжет описан в Амдуате — важном погребальном тексте времен Нового царства, который высекали на стенах гробниц фараонов.

До 21-й династии (1077–943 годы до нашей эры) этот текст использовался исключительно для фараонов и очень немногих избранных высокопоставленных чиновников. Это первый случай обнаружения сцены Амдуата в данном некрополе. И это необыкновенное свидетельство того, насколько живучей оставалась традиционная религия фараонов в египетской культуре даже после многих столетий правления греков и римлян.

Что находится внутри

Внутри гробницы расположен глинобитный зал под сводчатой крышей. Крыша частично обрушилась. С правой стороны зала находятся две погребальные камеры, построенные из глиняного кирпича, покрытого раствором. Над ними была возведена пирамидальная конструкция.

В южную стену встроена погребальная стела с погребальной поэмой на греческом языке, написанной красными буквами. Текст состоит из 19 строк и посвящен некоему Писехту, который, возможно, был судьей. Стела датируется концом III или началом IV века.

Что еще нашли археологи

В ходе раскопок был обнаружен стол для подношений из песчаника, расположенный над очистным бассейном из того же материала. Также найдены коллекция керамических сосудов и бронзовая монета с рельефным изображением римского императора Константина.

Кроме того, археологи нашли доказательства того, что гробница могла быть повторно использована позже. Над главным входом была обнаружена часовня из глиняного кирпича, перед которой находилась погребальная святыня, состоящая из четырех квадратных колонн из глиняного кирпича.

Что это значит для науки

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Хишам Эль-Лейти заявил, что архитектурные особенности гробницы, надписи и погребальные тексты дают важную информацию о погребальных обрядах, а также о культурной и религиозной жизни оазиса Дахла в римский период.

Эта находка показывает, что даже спустя столетия после прихода греков и римлян жители отдаленных оазисов продолжали хоронить своих близких по древним египетским обычаям. Они верили в путешествие души через загробный мир, защищали вход заклинаниями и изображали солнце, побеждающее тьму. А на соседней стене оставили трогательную греческую поэму в память о человеке, который, возможно, всю жизнь вершил суд, а теперь сам предстал перед высшим судом.

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