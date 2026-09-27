После гибели 14 военнослужащих на учениях министр обороны Казахстана отправлен в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. Новым главой оборонного ведомства Казахстана назначен Айдос Мырзахметов.

Отставка министра обороны была утверждена через несколько дней после трагедии на учениях ВМС Казахстана «Хазар корганы – 2026» в Каспийском море, где во время высадки с катера для выполнения учебно-боевой задачи 17 военнослужащих были унесены в открытое море. Троих удалось спасти, 14 погибли.

Большинство погибших были военнослужащими-срочниками: они родились в 2005-2007 годах. Среди 14 погибших – старший лейтенант, сержант и 12 матросов срочной службы. Последних двух пропавших нашли утром 25 сентября, после чего поисковая операция была завершена. В ней участвовали 252 человека, в том числе 37 военных водолазов, 14 судов и катеров, самолеты и вертолеты.

Изначально причиной трагедии называли внезапно ухудшившиеся погодные условия и сильный ветер, однако сейчас эта версия не считается окончательной. Следствие отдельно проверяет, как были организованы учения, какие решения принимало командование и были ли соблюдены требования безопасности. Возбуждены уголовные дела по статьям о халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, и нарушении правил кораблевождения.

К настоящему моменту задержаны пять высокопоставленных военнослужащих: начальник штаба – первый заместитель главнокомандующего ВМС, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера. Следствие продолжает экспертизы и устанавливает круг ответственных.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура и распорядился провести расследование. Отметим, что в решении о смещении министра обороны трагедия прямо не упоминается.

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