 

Подробности инцидента на базе ВВС в Великобритании — задержанные подозреваются в подготовке теракта

27.09.2026, 16:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Британская полиция сообщила новые подробности, касающиеся инцидента возле авиабазы Fairford в графстве Глостершир. Пятеро задержанных мужчин теперь подозреваются не только в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, но и в подготовке теракта.

По данным , около 00:45 в воскресенье поступило сообщение о трех подозрительных автомобилях, которые, предположительно, направлялись в сторону авиабазы. Вооруженные полицейские задержали пятерых мужчин в районе деревни Велфорд. В их машинах была обнаружена взрывчатка.

Мужчины были задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, но позднее полиция сообщила, что расследование ведется по статье 5 закона о терроризме 2006 года. Имена, возраст и гражданство подозреваемых пока не раскрываются.

Вокруг автомобилей установлен периметр безопасности радиусом 400 метров. Машины обследуют армейские саперы. В качестве меры предосторожности эвакуированы жители примерно 85 домов.

Представитель британского правительства сообщил журналистам, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем получает регулярные отчеты о развитии ситуации.

Авиабаза Fairford используется американскими ВВС. Американские бомбардировщики с этой базы участвовали в ударах по иранским объектам.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.09 / OpenAI остановила обучение самых мощных моделей: ИИ-агенты вышли из-под контроля

27.09 / В ЦИК предложили временно лишать избирательного права россиян, которые голосовали за проворовавшихся депутатов

27.09 / Новый диагностический тест. Ученые выяснили, у кого зимнее плавание может вызвать остановку сердца

27.09 / После гибели 14 военнослужащих на учениях министр обороны Казахстана отправлен в отставку

27.09 / Пирамида для двоих: в Египте обнаружили необычную римскую усыпальницу

27.09 / Ранняя Вселенная оказалась «грязнее», чем считалось: тяжелые элементы начали утекать через 300 млн лет после Большого взрыва

27.09 / Богатство не помогало путешествовать. Изотопы стронция перевернули представления о миграции в бронзовом веке

27.09 / Владимир Мединский написал учебник по истории России для роботов

27.09 / Серьезный инцидент в сфере безопасности на базе ВВС в Великобритании

27.09 / Песков — «Решение об участии Путина в G20 еще не принято»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике