Подробности инцидента на базе ВВС в Великобритании — задержанные подозреваются в подготовке теракта

Британская полиция сообщила новые подробности, касающиеся инцидента возле авиабазы Fairford в графстве Глостершир. Пятеро задержанных мужчин теперь подозреваются не только в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, но и в подготовке теракта.

По данным , около 00:45 в воскресенье поступило сообщение о трех подозрительных автомобилях, которые, предположительно, направлялись в сторону авиабазы. Вооруженные полицейские задержали пятерых мужчин в районе деревни Велфорд. В их машинах была обнаружена взрывчатка.

Мужчины были задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, но позднее полиция сообщила, что расследование ведется по статье 5 закона о терроризме 2006 года. Имена, возраст и гражданство подозреваемых пока не раскрываются.

Вокруг автомобилей установлен периметр безопасности радиусом 400 метров. Машины обследуют армейские саперы. В качестве меры предосторожности эвакуированы жители примерно 85 домов.

Представитель британского правительства сообщил журналистам, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем получает регулярные отчеты о развитии ситуации.

Авиабаза Fairford используется американскими ВВС. Американские бомбардировщики с этой базы участвовали в ударах по иранским объектам.

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