 

Минтруд РФ обязал работодателей проводить «Разговоры о важном» с работниками

27.09.2026, 18:03, Разное
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Согласно приказу министерства труда Российской Федерации, работодатели с нового года обязаны будут проводить еженедельные встречи с работниками в соответствии с методическими рекомендациями по патриотическому воспитанию, нравственным ценностям и истории России.

Формат мероприятий разработан по образцу школьной программы «Разговоры о важном» и адаптирован для взрослой аудитории. Главная цель таких встреч – укреплять и развивать патриотические чувства у рабочих единиц и выработать у них «установку о том, что их труд – прежде всего вклад в развитие страны, а не источник личного дохода».

«Школьники и детсадовцы сегодня получают правильные установки. С воспитанием людей постарше у нас пока проблема – многие из них вообще выросли на старых учебниках, написанных под диктовку западных политтехнологов. Там, например, говорится о праве на забастовку, если тебе не платят зарплату, о праве на отпуск, о достойных условиях труда и так далее», – заявил замминистра труда Аркадий Розенблюм во время разговора с журналистами.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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