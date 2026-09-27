Провоцирует кашель, астму и приступы удушья: назван главный осенний аллерген, о котором забывают

Опавшая листва является скрытым источником серьезных аллергических реакций. Эксперт РГПУ им. А. И. Герцена, доцент факультета биологии Наталья Степанова объяснила, как развивается аллергия осенью, и перечислила неочевидные факторы сезонного риска.

«Сами опавшие листья достаточно редко вызывают аллергические реакции, но в сырую погоду в них активно размножается несколько видов плесневых грибков. Их споры разносятся по воздуху и попадают в дыхательные пути. Аллергики реагируют именно на них», — пояснила эксперт.

По ее словам, в разные месяцы осени доминируют разные раздражители. В сентябре и начале октября главным аллергеном остается оседающая на листьях пыльца сорных трав: полыни, крапивы, тростника, подорожника, а в октябре — споры плесени, которая размножается на разлагающихся листьях. Отличается и характер симптомов.

«Пыльца гораздо крупнее и тяжелее, чем споры плесени, поэтому она чаще задерживается в верхних дыхательных путях, раздражает слизистые носа и глаз. Плесневые споры проникают глубже, вызывают кашель и воспаление бронхов, могут спровоцировать приступы удушья и астмы», — рассказала биолог.

Ситуацию усугубляют почвенные клещи, частицы насекомых, а вблизи дорог — городская пыль и сажа, которые копятся на поверхности листьев. Как отметила эксперт, осенняя аллергия зачастую протекает тяжелее весенней: если пыльца летит в основном в ясные дни, то споры грибков могут распространяться и во влажную погоду. На самочувствие людей могут влиять и перекрестные аллергены, содержащиеся в сезонных фруктах, овощах и орехах. В группе риска находятся пациенты с астмой, бронхитом, дерматитом, онкологическими заболеваниями, дети и пожилые люди.

Тяжесть аллергической реакции можно облегчить, если пересмотреть привычные сценарии отдыха на природе, добавила эксперт.

«Людям из группы риска желательно не сгребать и не переносить опавшую листву, не участвовать в фотосессиях с разбрасыванием листьев, не гулять в солнечную ветреную погоду, — предупредила Наталья Степанова. — Если все-таки возникла необходимость убрать опавшую листву в садах и парках, используйте перчатки и респираторы, а после прогулки переоденьтесь и постирайте одежду. Так вы не дадите спорам распространиться. Также рекомендуется выходить на прогулки после дождя, так как в солнечную погоду, особенно в сентябре и начале октября, воздух может содержать не только споры плесневых грибков, но и пыльцу позднецветущих растений».

Источник: пресс-служба РГПУ им. А.И. Герцена

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