Axios — Трамп ожидает, что переговоры с Ираном возобновятся уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает продолжения переговоров с Ираном уже на этой неделе, несмотря на то что накануне отверг предложенные Тегераном условия прекращения войны. Об этом он заявил в телефонном интервью корреспонденту Бараку Равиду.

«Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, которую хочу заключить я. Возможно, мы согласились бы на нее год назад. Они переоценили свои возможности», – заявил Трамп. На вопрос, рассматривает ли он возможность возобновления ударов по Ирану, президент ответил: «Я всегда об этом думаю».

По данным Axios, Катар продолжает посреднические усилия между Вашингтоном и Тегераном. Два источника в регионе сообщили изданию, что новый раунд непрямых переговоров может состояться уже в понедельник. Иран хочет сосредоточить переговоры на открытии Ормузского пролива и снятии американской морской блокады, тогда как администрация Трампа требует от Тегерана уступок в ядерной сфере.

На прошлой неделе спецпосланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер при посредничестве Катара провели в Нью-Йорке непрямые переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Иран предложил в течение недели открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры в обмен на снятие блокады, отмену санкций на продажу иранской нефти и восстановление режима прекращения огня. В субботу Трамп заявил, что отверг это предложение.

Сам Арагчи в интервью в воскресенье заявил: «Мы готовы к дипломатии. И в то же время мы готовы к войне». По его словам, Тегеран «полностью готов» к возобновлению войны и намерен противостоять любой новой атаке, «даже если дело дойдет до войны Судного дня». При этом глава иранского МИД отметил, что Иран пока не получил через посредников официального ответа США на свое последнее предложение.

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