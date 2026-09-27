Теотиуакан умел писать: находка в мексиканской пещере меняет историю

Долгие годы Теотиуакан считался великим, но «молчаливым» городом. Майя и ацтеки оставили после себя пространные тексты, которые ученые смогли прочитать. А от Теотиуакана, господствовавшего в центральной Мексике с I по VI век нашей эры, дошли лишь короткие надписи, часто сводившиеся к одному сложному знаку. Эта скудость породила устойчивое мнение: полноценной письменности у жителей мегаполиса не было. Однако новое открытие ставит эту идею под сомнение.

Что нашли в пещере

Датские и мексиканские археологи обнаружили в Чалькацинго набор пиктографических знаков, относящихся к письменной системе Теотиуакана. Работа опубликована в журнале Antiquity. Группа под руководством Кристофа Хельмке и Йеспера Нильсена из Копенгагенского университета, а также Каролины Меса Родригес и Марио Кордова Тельо из Национального института антропологии и истории Мексики задокументировала три комплекса глифов. Они нарисованы в пещере № 19 археологического памятника Чалкатцинго в штате Морелос, примерно в 90 километрах к юго-востоку от Мехико. Исследователи относят знаки к периоду между IV и VI веками нашей эры и идентифицируют их как часть письменной системы Теотиуакана.

Спор, который длился десятилетиями

Вопрос о том, обладал ли Теотиуакан подлинной письменностью, был весьма острым. Население города могло достигать 125 000 жителей. Это был один из крупнейших центров доиспанской Мексики. Но если майя и ацтеки оставили обширные и поддающиеся расшифровке тексты, то из Теотиуакана сохранились лишь краткие надписи. Такие авторы, как Джойс Маркус и Эстер Пастори, утверждали, что у этой цивилизации отсутствовала настоящая письменность. Они говорили о «системах обозначений», «графических условностях» или «эмблематических глифах». Эти термины, по сути, лишали Теотиуакан того же статуса, который был присвоен майя или ацтекам.

Однако исследования последних десятилетий, в том числе Карла Таубе, Йеспера Нильсена и Кристофа Хельмке, выявили в иероглифическом корпусе Теотиуакана календарные обозначения, топонимы, антропонимы, заголовки и глагольные предикаты. Авторы новой работы утверждают: Теотиуакан действительно обладал подлинной системой письма. Она была логофонетической по своей природе и принципиально сопоставимой с расшифрованными иероглифическими системами Мезоамерики, такими как системы классических майя и постклассических ацтеков. Система использует дискретные графемы, преимущественно логограммы, то есть знаки, представляющие целые слова. Репертуар насчитывает около 120 знаков. Он до сих пор полностью не расшифрован, а точная лингвистическая принадлежность остается предметом дискуссий. Но исследователи настаивают: эту систему больше нельзя рассматривать как набор изолированных символов.

Место, которое хранило память тысячелетиями

Чалкатцинго наиболее известен своим монументальным искусством в стиле ольмеков, созданным между 900 и 500 годами до нашей эры. Его рельефы, высеченные в вулканических скальных обнажениях, изображают мифологические сцены, связанные с происхождением кукурузы и принесением дождя. Место расположено между двумя холмами, Чалкатцинго и Дельгадо. Его ландшафт усеян пещерами, которые были центральным элементом мезоамериканского мировоззрения. Пещеры считались вратами в подземный мир и местами происхождения.

Пещера № 19 представляет собой небольшое скальное убежище на западном склоне Серро-Дельгадо, примерно в 110 метрах над дном долины. Ее ширина составляет 5,43 метра, глубина всего 2,24 метра, а общая площадь поверхности около 7,4 квадратных метра. Внутри исследователи обнаружили фрагменты керамики и разбитый метате, то есть жернов. В глубине скального выступа шириной 1,45 метра и глубиной 52 сантиметра видны следы воздействия огня. Стена и потолок над ним почернели от сажи. Авторы интерпретируют этот уголок как место проведения пиролитического ритуала, то есть огненного ритуала.

Три знака, три смысла

На выступе и на стене непосредственно к северу сохранились три глифа. Они написаны темно-красной краской, вероятно, на основе гематита, и нанесены кистью. Первый, частично разрушенный, имеет размеры 29,3 сантиметра в ширину и 28,2 сантиметра в высоту. Второй 38,4 сантиметра на 54,1 сантиметра. Третий, самый большой, достигает 1,02 метра в ширину и 60 сантиметров в высоту и образует прямоугольную рамку на почерневшей стене.

Первый глиф представляет собой стилизованную гору, по бокам которой из открытого рта выходят свитки. В письменности Теотиуакана эти свитки обозначают речь или песню. Авторы интерпретируют его как топоним: «Поющая гора». Эта деталь не случайна. Один из близлежащих холмов был известен в колониальные времена под своим названием на языке науатль, Куикатепек, что означает именно это: «Поющая гора». Как пишут исследователи, этот символ может представлять собой самореферентное обозначение Серро-Дельгадо. Это демонстрирует замечательную преемственность в практике наименования, по крайней мере, с классического периода до ранней колониальной эпохи.

Второй глиф более сложный. Это ожерелье из крупных бусин, короткая ткань или плащ и вертикально расположенный дротик, который, кажется, пронзает ожерелье. Дротик представляет собой короткий снаряд, подобный тому, который запускают с помощью атлатля или метательного копья. Авторы идентифицируют его как воинское звание, возможно, название воинского ордена Теотиуакана. В более поздней поэзии науатля термины атлатль, то есть «метательное копье», и коскатль, то есть «ожерелье», встречаются вместе, чтобы обозначить богатство, престиж и военное мастерство.

Третий глиф отличается от первых двух. Он, по-видимому, не изображает язык, а относится к иконографическому регистру. Это прямоугольная рамка, украшенная пятиконечными звездами. Авторы отмечают, что подобные рамки встречаются на театральных курильницах из Теотиуакана, где они изображают ритуальные навесы, воздвигнутые в память об умерших воинах. Учитывая важность пиролитических ритуалов в Теотиуакане, которые включали как сжигание благовоний, так и кремацию возвышенных воинов, связь глифа 3 с его звездчатым навесом и свидетельствами сжигания вряд ли может быть случайностью, утверждают они.

Почему пещера в Морелосе имеет значение

Присутствие Теотиуакана в регионе Морелос документируется уже несколько десятилетий. Сан-Игнасио, расположенный в 13 километрах к югу от Чалкатцинго, был крупнейшим анклавом Теотиуакана в этом районе. Там есть курганы, расположенные в соответствии с городской сеткой мегаполиса, и характерная керамика, такая как керамика «Тонкий апельсин». Хирт относит это расширение к периоду между II и IV веками нашей эры, параллельно с другими вторжениями Теотиуакана в Оахаку, Керетаро, на тихоокеанское побережье и земли майя.

Однако иероглифы в пещере № 19 относятся к более позднему периоду, чем первое поселение. Их стилистическая датировка, период между IV и VI веками, указывает на то, что Теотиуакан сохранял свое присутствие на Серро-Дельгадо спустя столетия после расцвета Чалкатцинго. Они предполагают, что это место продолжало оставаться важным ритуальным центром.

Авторы предполагают, что Чалькатцинго мог быть связан с идеями происхождения и возникновения. Его два холма с раздвоенными вершинами напоминают ольмекские изображения первобытной горы, из которой вырастают растения. Если Серро-Дельгадо был «Поющей горой», то фрески Теотиуакана, изображающие процессии к этому топониму, задокументированные в комплексе Тетилья, могли относиться к реальным паломничествам в этот уголок Морелоса.

Ритуал в память о погибших воинах

Сочетание письменности, огня и священного ландшафта указывает на конкретное ритуальное использование. Авторы предполагают, что почерневший выступ служил основанием для курильницы или для кремированного погребального свертка. Они не могут установить это с уверенностью, поскольку все связанные с этим материалы исчезли из-за воздействия окружающей среды. Но положение глифа 3, расположенного в центре выступа, и звезды, украшающие его, символ воинских орденов Теотиуакана, таких как ацтекский циталькойотль или «звездные койоты», указывают на увековечивание памяти павших воинов.

Авторы приходят к выводу, что глифические соединения отсылают как к названию местности, так и к воинским титулам. Аналогичные примеры можно найти в самом городе Теотиуакане. Глифы подчеркивают важность пещеры и ее роль в увековечивании памяти павших воинов, возможно, даже в ритуале кремации, где письмо, ритуал и ландшафт сошлись в религиозных практиках Теотиуакана.

Что это меняет

Это открытие расширяет известный корпус письменных текстов Теотиуакана и подтверждает его присутствие за пределами столицы. Оно также демонстрирует, что Чалкатцинго, будучи далеко не просто ольмекским поселением, сохранял свое сакральное значение на протяжении более тысячелетия. В небольшой уединенной пещере хранятся свидетельства того, что кто-то поднимался туда 1500 лет назад, чтобы писать на стене, разжигать огонь и чтить память своих умерших.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Antiquity.

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