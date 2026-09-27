 

Референдум в Швейцарии — нейтралитет не помеха санкциям против России

27.09.2026, 19:48, Разное
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Граждане Швейцарии на прошедшем 27 сентября референдуме отвергли предложение об ужесточении нейтрального статуса государства. 70,1% участников плебисцита высказались за сохранение нынешней ситуации.

Правопопулистская Швейцарская народная партия хотела изменить закон так, чтобы он сделал невозможным введение санкций против России, а также запретил сотрудничество с NATO, поскольку это, якобы, несовместимо с суверенитетом. Противники ультраправых утверждали, что они действуют в интересах России.

«Результат не означает голосования против нейтралитета. Швейцария была нейтральной вчера и останется нейтральной завтра», – заявил министр иностранных дел конфедерации Инацио Кассис.

Швейцария сохраняет нейтралитет с 1815 года, однако конституция трактует этот термин достаточно широко. В 2022 году государство поддержало санкции против России, признав полномасштабное вторжение в Украину нарушением норм международного права.


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