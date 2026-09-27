Трамп — задержанные у авиабазы Fairford собирались нанести ей «серьезный ущерб»

Президент США Дональд Трамп заявил, что пятеро мужчин, задержанных возле авиабазы Fairford в Великобритании, собирались нанести ей «серьезный ущерб». По словам Трампа, подозреваемые в течение длительного времени находились под наблюдением американских и британских служб. Об этом пишет Reuters.

В беседе с журналистами Трамп назвал операцию по задержанию предполагаемых террористов «потрясающей работой» и отметил сотрудничество американских и британских властей.

Ранее британская антитеррористическая полиция сообщила, что пятеро мужчин были задержаны после сообщения о трех подозрительных автомобилях, которые, предположительно, направлялись к авиабазе Fairford. Первоначально их задержали по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, позднее – также по подозрению в подготовке террористического акта.

Британская полиция пока не сообщила никаких данных о задержанных и о мотивах готовящегося нападения. Авиабаза Fairford используется ВВС США и в этом году была задействована в американских ударах по иранским объектам.

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