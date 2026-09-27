Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку перед досрочными выборами

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье, 27 сентября, подал в отставку за семь месяцев до окончания своего второго и последнего президентского срока. Решение принято накануне досрочных парламентских выборов, которые состоятся 25 октября. Об этом пишет агентство Reuters.

Вучич намерен возглавить кампанию своей Сербской прогрессивной партии (SNS), а после выборов претендовать на пост премьер-министра, если партия сможет сформировать правительство. Издание KSAT.com отмечает, что конституция Сербии не позволяет ему баллотироваться на третий президентский срок.

«Я ухожу с поста президента Республики», – заявил Вучич, зачитывая текст заявления об отставке. Незадолго до этого он обратился к сторонникам, собравшимся у здания президентской администрации в Белграде, заявив, что это его «последний вечер» в этом здании.

После его отставки обязанности главы государства временно перейдут к спикеру парламента Ане Брнабич. В соответствии с сербским законодательством досрочные президентские выборы должны состояться не позднее чем через три месяца. Вучич заявил, что первый тур, как ожидается, пройдет до конца декабря.

Досрочные парламентские выборы проходят на фоне почти двух лет антиправительственных протестов, начавшихся после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Одним из главных соперников партии Вучича на выборах станет движение, сформировавшееся вокруг студенческих протестов.

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