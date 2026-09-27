Самолет с беспилотной системой Joby Aviation автономно пересек Америку

Компания Joby Aviation совершила первый в мире перелет в автономном режиме через континентальную часть США — от одного моря до другого, на расстояние 5148 километров, без участия пилота в управлении. Путешествие началось в Калифорнии 7 сентября 2026 года и завершилось в Северной Каролине 14-го, а официально о нем объявили 18-го. Это не просто техническая демонстрация, а практическое доказательство технологических, операционных и нормативных достижений.

Чтобы избежать длительных задержек с сертификацией экспериментальных электрических самолетов с вертикальным взлетом, Joby интегрировала систему J208 в серийный турбовинтовой Cessna Grand Caravan 208B. Это позволило работать по сертификату экспериментальной летной годности FAA и доказать, что автономную технологию можно устанавливать на обычные, предварительно сертифицированные суда.

Помимо основного комплекса управления, модифицированная Cessna получила мультимодальный сенсорный комплекс: радар, оптические камеры, лидар, программное обеспечение для динамического обхода препятствий и алгоритмическую систему изменения маршрута в зависимости от погоды в реальном времени. Хотя самолет выполнял все этапы автономно — от руления и взлета до крейсерского полета и посадки, — по правилам FAA на борту должен был находиться квалифицированный пилот-инструктор. Однако за весь полет никаких действий по ручному управлению не предпринималось.

Наземные команды осуществляли дополнительный контроль через спутниковые каналы телеметрии из центра автономных систем Joby в Калифорнии и с базы ВВС Шоу, на расстоянии прямой видимости и за ее пределами до 2323 миль. «Это путешествие через всю Америку дает возможность заглянуть в новую эру развития авиации», — заявил основатель и гендир Joby Aviation Джобен Бевирт. Он уверен, что автономность будет играть важную роль в воздушном сообщении, обеспечивая доставку критически важных грузов, быстрое реагирование на стихийные бедствия, поддержку военных операций. Кроме того, пилоты будут в большей мере защищены от опасности.

Источник — Joby Aviation

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