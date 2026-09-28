 

Наводнение в Индии, десятки жертв

28.09.2026, 9:18, Разное
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По меньшей мере 62 человека погибли и десятки пострадали в индийском штате Уттар-Прадеш в результате проливных дождей, которые продолжаются несколько дней. Повреждено более тысячи домов, погибли 107 животных.

За 48 часов на территории штата выпало в среднем 66,5 миллиметров осадков при норме 7,6 мм, а в эпицентре бедствия – до 227,6 мм. Метеорологи предупредили о продолжении грозовых ливней и паводков.

Напомним, что около месяца назад произошло разрушительное наводнение на границе Непала и Китая. Тогда сообщалось более чем о 775 погибших, около 3000 были признаны пропавшими без вести.


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