Республика Корея потребовала от Украины извинений за раскрытие Зеленским тайны

Канцелярия президента Республики Корея потребовала от украинской стороны извинений и разъяснений в связи с разглашением информации о том, что двое военнослужащих из КНДР, попавшие в плен к ВСУ, были переправлены в Южную Корею.

«Администрация президента выражает глубокие сожаления в связи с односторонним решением Украины раскрыть эту информацию, а также ложным заявлением, что соглашения, предусматривающего ее сохранения в тайне, не было», – говорится в заявлении старшего секретаря президента по связям с общественностью Сон Ги Хона.

О том, что северокорейские солдаты, захваченные в Курской области, были переданы Южной Корее, рассказал в ходе выступления в ООН президент Украины Владимир Зеленский. Это было сделано без консультаций с корейской стороной и в нарушение двусторонних соглашений.

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