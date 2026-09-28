Исследование показало негативное влияние ветряных турбин на зону обнаружения РЛС

Недавнее исследование, проведенное в Китае, показало негативное влияние морских ветрогенераторов на работу РЛС. Как оказалось, они формируют так называемые слепые зоны, где могут «спрятаться» потенциальные угрозы.

К примеру, на расстоянии 5 км эффективная зона обнаружения радара сокращается почти на 7%, а слепая зона увеличивается на 15 %. Это означает, что береговые РЛС, осуществляющие контроль движения судов в своих прибрежных водах, могут не заметить вторжение потенциального противника, незаконный рыболовный промысел или разлив нефти.

Как показали результаты исследований, опубликованные в прошлом месяце в китайском журнале Radio Engineering, главная проблема состоит не только в том, что ветрогенераторы частично блокируют радиолокационное излучение. Сочетание затенения, помех, многолучевых отражений и влияния вращающихся лопастей турбин делает картинку на экране радаров размытой.

Еще одну проблему создает так называемое «призрачное отражение» — явление, при котором сигналы от РЛС, отражаясь от кораблей, элементов турбин и поверхности моря, возвращаются на приемник РЛС в искаженном виде или в виде ложных отраженных сигналов.Источник — SCMP

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