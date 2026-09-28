 

ЕС ввел санкции против российских судей и прокуроров из-за недопуска «Яблока» к выборам в Госдуму

28.09.2026, 14:18, Разное
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Совет ЕС 28 сентября ввел санкции против десяти российских судей и прокуроров, которых в Брюсселе считают причастными к недопуску партии «Яблоко» к выборам в Государственную думу и судебному преследованию ее представителей.

В санкционный список вошли, в частности, трое судей Верховного суда РФ и сотрудник Генеральной прокуратуры, участвовавшие в принятии решения, в результате которого «Яблоко» не было допущено к выборам. Кроме того, меры введены против судей и прокурора, задействованных в процессах в отношении членов партии.

В ЕС заявляют, что действия российских властей ограничивают политический плюрализм и участие оппозиционных сил в выборах. Российские власти, со своей стороны, решения по регистрации партий и кандидатов объясняют требованиями избирательного законодательства.

С учетом нового решения санкции ЕС в рамках режима за нарушения прав человека в РФ распространяются на 108 физических и 7 юридических лиц. Их активы в Евросоюзе подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им денежные средства и иные экономические ресурсы.


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