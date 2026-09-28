 

Благодаря оплате Тимати утильсбора на свой новый автомобиль федеральный бюджет стал профицитным

28.09.2026, 13:03, Разное
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Впервые с начала 2026 года доходы федерального бюджета превысили расходы. Это произошло из-за рекордной оплаты утилизационного сбора за автомобиль Bugatti W16 Mistral, который в августе приобрёл российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов).

 «Мы бы хотели от всей души пожелать господину Тимати здоровья и просим его почаще обновлять свой автопарк. Ибо подобные покупки сейчас очень помогают бороться с бюджетным дефицитом», – сказал замглавы Минфина Иосиф Гольдштейн.

Певец пообещал чиновникам «сделать всё возможное, чтобы выполнить их просьбу» и призвал других популярных артистов последовать его примеру.

«Прошу всех патриотов нашей прекрасной страны также изыскать средства и порадовать себя чем-то дорогим. Разумеется, необходимо заплатить все налоги, чтобы поддержать наше родное государство», – написал рэпер на своей странице в одной из запрещённых соцсетей. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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