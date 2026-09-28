 

Космические силы США разместят лазерную систему для борьбы с беспилотниками на мысе Канаверал

28.09.2026, 13:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Космические силы США готовятся ввести в эксплуатацию систему направленной энергии на базе Cape Canaveral Space Force Station во Флориде, используемой для запусков ракет в интересах Пентагона и коммерческих компаний. Об этом пишет The War Zone.

Командующий Space Launch Delta 45 полковник Брайан Чатман заявил изданию, что новая система предназначена для поражения беспилотников, вторгающихся в закрытое воздушное пространство базы. По его словам, речь идет прежде всего о защите запусков и предотвращении наблюдения за объектом, где сосредоточено большое количество секретной информации о военных и коммерческих космических программах США.

На мысе Канаверал работают SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space. По словам Чатмана, в прошлом году в районе базы были зафиксированы сотни беспилотников. Для космодрома применение лазеров особенно важно, поскольку традиционное радиочастотное подавление БПЛА может создавать помехи для ракет, спутников и другой чувствительной аппаратуры.

The War Zone отмечает, что пока неясно, будет ли новая система прикрывать и соседний Космический центр имени Кеннеди, откуда NASA осуществляет пилотируемые и гражданские запуски.

База на мысе Канаверал занимает около 75 квадратных километров и имеет протяженную береговую линию, что усложняет защиту от малых беспилотников. При этом находящиеся на стартовых площадках ракеты и космические аппараты могут стоить миллиарды долларов, а попадание даже небольшого БПЛА в ракету, заправленную топливом, способно привести к масштабным разрушениям.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.09 / Благодаря оплате Тимати утильсбора на свой новый автомобиль федеральный бюджет стал профицитным

28.09 / «Слово защите» — политолога Александра Кынева избили при задержании, у него два перелома

28.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1678-й день войны

28.09 / Вучич станет новым генсеком НАТО

28.09 / Республика Корея потребовала от Украины извинений за раскрытие Зеленским тайны

28.09 / Эфиопия — за тигранскими сепаратистами стоят Египет и Судан

28.09 / Исследование показало негативное влияние ветряных турбин на зону обнаружения РЛС

28.09 / Трамп — я попросил Зеленского «притормозить» с ударами по российским НПЗ

28.09 / Наводнение в Индии, десятки жертв

28.09 / Новым главой Центрального банка России назначен Сергей Арбузов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике