Космические силы США разместят лазерную систему для борьбы с беспилотниками на мысе Канаверал

Космические силы США готовятся ввести в эксплуатацию систему направленной энергии на базе Cape Canaveral Space Force Station во Флориде, используемой для запусков ракет в интересах Пентагона и коммерческих компаний. Об этом пишет The War Zone.

Командующий Space Launch Delta 45 полковник Брайан Чатман заявил изданию, что новая система предназначена для поражения беспилотников, вторгающихся в закрытое воздушное пространство базы. По его словам, речь идет прежде всего о защите запусков и предотвращении наблюдения за объектом, где сосредоточено большое количество секретной информации о военных и коммерческих космических программах США.

На мысе Канаверал работают SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space. По словам Чатмана, в прошлом году в районе базы были зафиксированы сотни беспилотников. Для космодрома применение лазеров особенно важно, поскольку традиционное радиочастотное подавление БПЛА может создавать помехи для ракет, спутников и другой чувствительной аппаратуры.

The War Zone отмечает, что пока неясно, будет ли новая система прикрывать и соседний Космический центр имени Кеннеди, откуда NASA осуществляет пилотируемые и гражданские запуски.

База на мысе Канаверал занимает около 75 квадратных километров и имеет протяженную береговую линию, что усложняет защиту от малых беспилотников. При этом находящиеся на стартовых площадках ракеты и космические аппараты могут стоить миллиарды долларов, а попадание даже небольшого БПЛА в ракету, заправленную топливом, способно привести к масштабным разрушениям.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro