Простая насадка на смартфон распознает скрытые камеры с точностью 94 %

Скрытые камеры — одна из серьезных проблем обеспечения приватности: слишком часто люди находят их в гостиничных номерах, спальнях и ванных арендованного жилья. Несколько лет назад Airbnb объявила глобальный запрет на камеры внутри помещений, но запрет сам по себе никого не останавливает. Поэтому команда ученых из Кореи и Сингапура разработала простой и функциональный детектор скрытых камер SweepLED.

Идея проста: посветить на подозрительный объект и найти яркий блик от линзы. Такие приборы уже существуют, но малоэффективны: в комнате десятки блестящих предметов, отражающих свет. Детекторы путают блик от тостера с бликом от камеры. SweepLED решает проблему изящно: вместо поиска одной яркой точки он анализирует, как отраженный свет меняется при движении источника. Устройство использует небольшой массив светодиодов, встроенный в чехол смартфона. В прототипе 15 светодиодов, аппаратная часть стоит около 7 долларов.

Вы направляете телефон на объект и держите неподвижно несколько секунд. Светодиоды быстро сканируют объект под разными углами, а камера записывает отражение. И обычный блестящий предмет, и линза камеры отражают свет, но по-разному при смене угла. Линзы имеют характерную оптическую структуру, порождающую особые паттерны отражения. Телефон записывает изменения и отправляет видео в программу.

Система стабилизирует запись, затем сравнивает кадры со включенными и выключенными светодиодами. Модель ИИ обучена отслеживать изменения во времени, а не смотреть на один снимок: она ищет предметы, отражение которых меняется определенным образом. Точность определения скрытых камер достигает около 94%, а проверка занимает не более 5 секунд. Пока SweepLED остается прототипом, но с такими результатами и ценой аппаратной части, сопоставимой с чашкой кофе, у него есть шансы стать отличным инструментом для защиты приватности.Источник — KAIST

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