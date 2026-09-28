ЕС ввел санкции против главы Татарстана и детских лагерей

Совет ЕС 28 сентября ввел санкции против еще 10 физических лиц и 17 организаций, которых в Брюсселе считают причастными к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей в Россию и на оккупированные территории Украины. В санкционный список включен глава Татарстана Рустам Минниханов.

В ЕС утверждают, что Минниханов содействовал вывозу украинских детей в лагеря, расположенные на территории Татарстана. Российские власти называют такие перемещения эвакуацией детей из зоны боевых действий; Евросоюз квалифицирует их как незаконную депортацию и принудительное перемещение.

Среди организаций, попавших под санкции, – Московский городской комитет по туризму, российские детские лагеря и спортивные центры, а также международный детский лагерь Songdowon в северокорейском Вонсане. По утверждению Совета ЕС, в этих учреждениях украинских детей подвергали идеологической обработке, военно-патриотическому воспитанию и программам, направленным на их интеграцию в российскую культурную и национальную среду.

В список также включены представители властей на контролируемых Россией территориях Украины, сотрудники образовательных ведомств и руководители детских лагерей и школ.

Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет гражданам и компаниям Евросоюза предоставлять фигурантам списка финансовые или иные экономические ресурсы. Для физических лиц дополнительно действует запрет на въезд в страны ЕС и транзит через их территорию.

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