В Днепре российский БПЛА ударил по административному зданию — есть погибшие, множество раненых

В центре Днепра российский беспилотник нанес удар по административному зданию. По последним данным главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, погибли три человека, еще 15 получили ранения.

После удара в здании начался пожар. Людей, оказавшихся заблокированными на верхних этажах, спасатели эвакуировали с помощью автолестницы.

По предварительным данным ГСЧС, были спасены 49 человек. Пожар удалось локализовать, спасательные работы продолжаются.

Ганжа сообщил, что удар пришелся по деловому центру города в разгар рабочего дня. Рядом расположены жилые дома, парк, библиотека, офисы и магазины.

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