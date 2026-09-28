 

В Сибири накрыли банду медведей, работавшую на ЦРУ

28.09.2026, 15:04, Разное
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Под Омском сводный отряд егерей и лесников в ночь на 28 сентября провёл рейд против стаи медведей, которые за последние три месяца совершили не менее десяти нападений на местных жителей.

«В ходе обыска в берлоге бандитов были найдены инструкции ЦРУ, что подтверждает связь медведей с американской разведкой. Установлено, что они были заброшены в Сибирь в марте и сразу же приступили к своей подрывной работе», – сказал главный лесник Омской области Матвей Сусанин.

Выявить банду косолапых шпионов удалось благодаря бдительности старосты одной из деревень. Мужчина обратил внимание, что медведи подают друг другу сигналы на английском языке, а также «используют кинокамеры западного производства».

Всего егерям удалось арестовать 16 медведей, 12 животных оказали сопротивление и были уничтожены. В настоящий момент косолапые находятся в СИЗО, если их связь с ЦРУ будет доказана, то шпионам гроз до 25 лет тюремного заключения каждому.    

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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