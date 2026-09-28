Эфиопия — за тигранскими сепаратистами стоят Египет и Судан

Командование вооруженных сил Эфиопии обвинило Египет и Судан в поддержке тиграйских повстанцев, которые в последнее время достигли значительных успехов в боях против эфиопских правительственных войск.

Столкновения с Народным фронтом освобождения Тиграя возобновились 23 сентября. Их интенсивность напоминает события гражданской войны 2020-2022 годов, в ходе которой погибло до 600000 человек, миллионы стали беженцами.

Боевики Народного фронта продвигаются в провинциях Афар и Амхара и наступают на город Афдеру. По предварительным сведениям, места своего проживания покинули уже 150000 человек.

«Нам противостоят силы, подготовленные и поддержанные из-за границы. Ни эритрейцы, ни НФОТ самостоятельно не способны достичь ничего, если за ними не будут стоять, оказывая им поддержку, Еипет, Судан и другие внешние силы», – заявил начальник эфиопского генерального штаба фельдмаршал Бирхану Юла.

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