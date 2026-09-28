 

Армия РФ вновь атаковала Киев беспилотниками — разрушения, жертвы

28.09.2026, 5:48, Разное
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Российские войска в течение 27 сентября и в ночь на 28 сентября продолжали массированную атаку беспилотниками на Киев и Киевскую область. По последним подтвержденным данным, в самом Киеве погиб один человек, не менее девяти получили ранения, в том числе ребенок. Шестеро пострадавших были госпитализированы.

В Соломенском районе столицы Украины после удара возник пожар на станции технического обслуживания. Там погиб мужчина. В Шевченковском районе были ранены три человека, среди них двое 16-летних подростков. Украинские власти также сообщили о повреждениях жилых и нежилых зданий в нескольких районах города.

Поздно вечером атака продолжилась. В Подольском районе обломки БПЛА упали на крышу офисного здания, вызвав пожар и разрушения. Около 23:00 было зафиксировано попадание в расположенный рядом 16-этажный жилой дом на уровне седьмого этажа. Власти сообщили о пострадавших.

Повреждения фиксировались в Печерском районе, где после падения обломков загорелись складские помещения. В Подольском районе взрывной волной выбило окна в нескольких жилых домах. Ранее российский беспилотник попал в многоэтажный дом, вызвав пожар.

В течение 27 сентября удары наносились не только ночью, но и днем. Дважды был атакован один из киевских дата-центров. В результате атак возникли перебои в работе ряда украинских телеканалов и онлайн-сервисов. Кроме того, был поврежден главный офис компании «Киевстар», полностью уничтожен склад Kärcher.

Серьезные последствия зафиксированы и в Киевской области. В Вишневом российский беспилотник упал на проезжую часть, по которой двигались автомобили: один человек погиб, трое были ранены, повреждены пять машин. Еще один человек был ранен в Фастовском районе.

Вечером 27 сентября ударный БПЛА попал на территорию рынка «Столичный» в Софиевской Борщаговке под Киевом. По последним данным, там погибли два человека. Источники сообщают как минимум о трех раненых; в первоначальных сообщениях говорилось примерно о десяти пострадавших. На территории рынка возник пожар.

Таким образом, если считать Киев и ближайшую Киевскую область отдельно, подтвержденные на данный момент данные таковы: в Киеве – один погибший и не менее девяти пострадавших; в Киевской области – по меньшей мере три погибших и несколько раненых. Данные могут измениться после завершения спасательных работ, прежде всего в Подольском районе Киева и на рынке «Столичный».

Reuters отмечает, что в последние недели российские удары по Киеву стали практически непрерывными и наносятся не только ночью, но и днем. 27 сентября агентство сообщало о применении в том числе реактивных российских беспилотников.


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