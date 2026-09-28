Новым главой Центрального банка России назначен Сергей Арбузов

Эльвира Набиуллина по собственному желанию покинула должность председателя Центрального банка Российской Федерации в связи с переходом на пост губернатора Санкт-Петербурга.

Новым главой ЦБ назначен последний легитимный премьер Украины Сергей Арбузов, недавно избранный в Государственную думу от партии «Справедливая Россия». В своём первом обращении он пообещал продолжить курс Набиуллиной «с небольшими корректировками».

«Мы сделаем российскую экономику очень сильной и устойчивой ко всем факторам риска, опираясь на украинский опыт до 2014 года. Мы снизим инфляцию, повысим доходы граждан и наконец-то покажем всему миру, какая у нас богатая страна», – написал Арбузов в своём Telegram-канале.

Согласно действующему законодательству, глава ЦБ не может одновременно быть депутатом Государственной думы. В связи с этим мандат Арбузов переходит к его однопартийцу Михаилу Делягину.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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