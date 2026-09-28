Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1678-й день войны

Минобороны РФ 28 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за населенные пункты Нестерное, Лукашово, Грачевка и Рубленое Харьковской области. Также формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Варваровка, Черное, Нефедовка и Купино Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, 2 квадроцикла и 1 наземный робототехнический комплекс. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное Харьковской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Слатино, Липцы, Питомник, Цуповка, Жуков Яр, Великий Бурлук, Михайловка, Кутузовка и Шестаково. В Сумской области решительными действиями подразделений группировки установлен контроль над населенным пунктом Уланово. Нанесено огневое поражение живой силе противника и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кияница, Хотень Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 285 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 21 автомобиль, 1 орудие полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчий Яр, Богородичное, Сидорово, Донецкое, Лозовое, Райгородок Донецкой Народной Республики, Ковалевка, Осиново, Грушевка, Малеевка, Червоный Оскол и Шевченково Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, 1 боевая бронированная машина, 12 автомобилей и 1 артиллерийское орудие. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Высокоивановка, Дружковка, Славянск, Николаевка, Краматорск, Червонозоряное, Красный Молочар и Никоноровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 190 военнослужащих, 1 бронетранспортер М113 производства США, 4 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 1 орудие полевой артиллерии и 1 боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Нововодяное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Сергеевка, Юрьевка, Новофедоровка, Новогригоровка, Роганское, Марьевка, Первомайское, Веселое Поле Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новолозоватовка Днепропетровской области. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в восточной части, уничтожили укрепленный опорный пункт противника. В течение суток освобождено 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 1 боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Омельник, Васиновка, Миролюбовка, Киевское, Общее, Голубково, Самойловка Запорожской области, Орлы, Диброва, Всесвятское и Подгавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Юрковка, Кирово, Орехов, Юльевка Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих и 8 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 442 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 247289 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31058 танков и других боевых бронированных машин, 1783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36581 орудие полевой артиллерии и минометов, 73082 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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