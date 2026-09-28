 

ВСУ — ночью перехвачены 112 воздушных целей. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 254 БПЛА. Атакована нефтебаза

28.09.2026, 8:18, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 28 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 165 ударных БПЛА (в том числе 79 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 112 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 14 локациях и падения обломков в 7 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Киевской области, Харькове и Одесской области, есть погибшие и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 28 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 254 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. В Краснодарском крае атакована нефтебаза «Эдельвейс-95». Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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