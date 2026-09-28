«Слово защите» — политолога Александра Кынева избили при задержании, у него два перелома

Политолог Александр Кынев, арестованный в Москве по делу о наркотиках, находится в тюремной больнице при СИЗО «Матросская тишина». Как сообщает правозащитный проект «Слово защите» со ссылкой на источник в медико-санитарной части №77 ФСИН, после задержания у Кынева диагностировали два перелома берцовой кости.

По сведениям проекта, Кынев был избит при задержании. Ему наложили гипс, его состояние оценивается как средней тяжести. «Слово защите» называет полученные травмы результатом пыток.

Управление ФСИН по Москве заявляет, что проводит проверку.

Об аресте Кынева стало известно 25 сентября. Ему вменяют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Политолог вину не признает.

Кынев известен как специалист по российским выборам и региональной политике. В феврале 2026 года минюст РФ внес его в реестр «иностранных агентов».

Отметим, что Кынев был арестован вскоре после его комментариев по поводу прошедших в РФ парламентских выборов.

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