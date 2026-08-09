 

Второй ракетный удар по Одессе за сутки, погибшие в Харькове

09.08.2026, 14:18, Разное
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Днем 9 августа поступило предупреждение о запуске ракет в направлении Одессы и Черноморска из акватории Черного моря. Зафиксировано несколько взрывов. По данным ВСУ, были выпущены управляемые ракеты «воздух-земля», а также малые крылатые ракеты «Бандероль».

В минувшую ночь по Одессе и ее окрестностям было запущено 11 ракет, большинство из них – баллистические. Одна ракета была сбита, три не достигли цели. Российская армия также атаковала регион примерно 100 БПЛА, 72% которых были сбиты.

Сообщается о 12 пострадавших, 11 из которых госпитализированы. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, включая энергетическую. Возникли перебои с электроснабжением, водой и связью.

Утром 9 августа был нанесен воздушный удар по Харькову. Зафиксировано прямое попадание по многоэтажному жилому дому в Салтовском районе, произошло частичное разрушение, по меньшей мере два человека погибли. Поисково-спасательные работы продолжаются.


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