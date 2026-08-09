Минздрав запретил добавлять в холодный борщ окрошку и горчицу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал указ «О ведении временных ограничений на оборот горчицы и других сильноаллергенных приправ на территории Российской Федерации».

«Документ запрещает добавлять горчицу в холодный борщ и окрошку, в остальных блюдах её можно использовать только с письменного согласия гражданина, который его будет есть», – сказал министр.

За нарушение предписаний гражданам грозит штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, а кафе и ресторанам – приостановка деятельности на 180 дней. Контролировать соблюдение новых правил будут сотрудники МВД и Роспотребнадзора.

По информации «Комсомольской правды», запрет на использование горчицы был введён по инициативе начальницы одного из департаментов Минздрава. У женщины имеется аллергия на популярную приправу.

«При этом она очень любит холодные супы, а в них везде добавляют горчицу. Вот она и добилась полного запрета, чтобы спокойно употреблять любимые блюда», – пишет газета со ссылкой на помощника Марушко.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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