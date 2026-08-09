Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1628-й день войны

Минобороны РФ 9 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бузово, Васильевка, Слатино, Сосновый Бор и Хрипуны Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великий Прикол, Катериновка, Кияница, Толстодубово и Храповщина. ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Изюм, Чернобаевка, Шевченково Харьковской области, Красный Лиман и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Васютинское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Дружковка, Краматорск, Никоноровка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Новогригоровка, Святогоровка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Доброволье, Малиновка, Новониколаевка Днепропетровской области, Червоный Яр и Ясная Поляна Запорожской области. Противник потерял до 370 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Юльевка Запорожской области. Уничтожено более 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, военному аэродрому, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 970 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 201891 беспилотный летательный аппарат, 669 зенитных ракетных комплексов, 30506 танков и других боевых бронированных машин, 1769 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36100 орудий полевой артиллерии и минометов, 68795 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 236100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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