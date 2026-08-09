В Таиланде по подозрению в нападении на двух израильтянок задержан мужчина

На тайском острове Ко-Панган были тяжело ранены 62-летняя израильтянка и ее 23-летняя дочь. По их словам, возле водопада к ним подошел мужчина, говоривший с французским акцентом, спросил, откуда они, а узнав, что они из Израиля, заявил, что не одобряет действия Израиля в Газе. После короткой перепалки мужчина, как утверждают женщины, напал на них, сообщают местные СМИ.

Мать рассказала, что нападавший бил ее по голове и укусил за ухо, после чего она потеряла сознание. Дочь, пытавшаяся защитить ее, тоже получила травмы. Обеих сначала доставили в больницу на Ко-Пангане, затем после обнаружения у матери внутричерепного кровотечения перевезли на Ко-Самуи. Мать находилась в реанимации и перенесла операцию на ухе, дочери прооперировали нос.

Подозреваемого, имеющего французский паспорт, позднее задержали после другого инцидента, в ходе которого он, по сообщениям, вел себя агрессивно и напал на полицейских.

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