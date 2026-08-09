Зрители, критиковавшие фильм «Последний богатырь. Колобок», стали массово записывать видеоизвинения

Благодаря активной агитационно-пропагандистской работе федеральных СМИ, Минкульта и МВД удалось справиться с волной необоснованной критики, которая обрушилась на новый отечественный блокбастер «Последний богатырь. Колобок».

Только за последние сутки в Интернете были опубликованы 320 видеороликов, авторы которых принесли свои глубокие извинения создателям фильма, курирующим его съёмки чиновникам и всем россиян.

«По своему малолетству и незнанию я поддался на провокацию и посмел оклеветать «Колобка». Теперь, внимательно посмотрев ленту, я осознал, насколько она важна для мирового кинематографа и нашей Родины. Обязуюсь исправиться и больше не очернять российское кино», – сказал один из критиков.

Ещё не выпустивший свой видеообзор блогер BadComedian (Евгений Баженов) заранее попросил прощения и пообещал снять «честный и абсолютно правдивый отзыв на это великое произведение искусства».

«Я поначалу тоже присоединился к осуждению фильма, но потом посмотрел и одумался – это лучшее, что снимали на Руси за последние 100 лет. Уверен, что «Колобок» получит Оскар или на крайний случай «пальмовую ветвь». Ждите обзора. Но заранее прошу прощения, если кого-то обижу», – написал Баженов в своём Telegram-канале.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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