 

Зрители, критиковавшие фильм «Последний богатырь. Колобок», стали массово записывать видеоизвинения

09.08.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Благодаря активной агитационно-пропагандистской работе федеральных СМИ, Минкульта и МВД удалось справиться с волной необоснованной критики, которая обрушилась на новый отечественный блокбастер «Последний богатырь. Колобок».

Только за последние сутки в Интернете были опубликованы 320 видеороликов, авторы которых принесли свои глубокие извинения создателям фильма, курирующим его съёмки чиновникам и всем россиян.

«По своему малолетству и незнанию я поддался на провокацию и посмел оклеветать «Колобка». Теперь, внимательно посмотрев ленту, я осознал, насколько она важна для мирового кинематографа и нашей Родины. Обязуюсь исправиться и больше не очернять российское кино», – сказал один из критиков.  

Ещё не выпустивший свой видеообзор блогер BadComedian (Евгений Баженов) заранее попросил прощения и пообещал снять «честный и абсолютно правдивый отзыв на это великое произведение искусства».

«Я поначалу тоже присоединился к осуждению фильма, но потом посмотрел и одумался – это лучшее, что снимали на Руси за последние 100 лет. Уверен, что «Колобок» получит Оскар или на крайний случай «пальмовую ветвь». Ждите обзора. Но заранее прошу прощения, если кого-то обижу», – написал Баженов в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.08 / Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

09.08 / В Канаде опубликован отчет об антисемитизме в университетах — 96% студентов-евреев сталкивались с ним

09.08 / ВСУ — ночью сбиты 0 из 17 ракет, 174 из 202 БПЛА. МО РФ — перехвачены 153 БПЛА

09.08 / Во Франции с начала лета задержаны 420 человек по делам о пожарах, среди них 166 несовершеннолетних

09.08 / МИД Израиля рекомендует находящимся в Греции израильтянам избегать демонстраций

09.08 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1628-й день войны

08.08 / Прорвавшиеся в Сеуту мигранты жалуются на отсутствие условий для проживания

08.08 / С понедельника вступит в силу запрет на продажу физлицам накопителей объёмом от 250 Гб

08.08 / «Вместо советского Шерлока Холмса подсовывает каких-то англосаксонских пижонов»: глава Госкоммолодёжи рассказал, как интернет обманывает россиян

08.08 / Число погибших в результате стрельбы в школе в Таиланде выросло до восьми человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике