 

Во Франции с начала лета задержаны 420 человек по делам о пожарах, среди них 166 несовершеннолетних

09.08.2026, 7:18, Разное
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Во Франции с начала летнего сезона по подозрению в умышленных поджогах или действиях, приведших к пожарам по грубой неосторожности, были задержаны 420 человек, в том числе 166 несовершеннолетних. Такие данныеприводит французская пресса со ссылкой на информацию, собранную Le Figaro. К настоящему времени 36 фигурантов уже осуждены, находятся под стражей или ожидают суда.

Среди подозреваемых, как отмечают французские СМИ, есть как несовершеннолетние и ранее судимые лица, так и люди, которых следствие связывает с сериями поджогов. В отдельных делах подозреваемым вменяется возникновение нескольких пожаров за короткий промежуток времени. Полиция расследует как умышленные поджоги, так и случаи крайне неосторожного обращения с огнем.

По данным, приводимым французскими СМИ, огонь уничтожил уже около 120 тысяч гектаров.


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