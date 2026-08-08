 

В Болгарии неизвестный БПЛА взорвался в километре от насосной станции Трансбалканского газопровода

08.08.2026, 13:48, Разное
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Беспилотный летательный аппарат, проникший в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии, упал в 100 метрах от границы и в километре от насосной станции на Трансбалканском газопроводе.

Об этом заявил премьер-министр Румен Радев после экстренных заседаний правительства и Совета безопасности Болгарии. Начато расследование, призванное установить, какому государству принадлежал дрон, который не удалось сбить ни Болгарии, ни Румынии.

«Румынские пограничники обратили внимание на шум беспилотника, и практически сразу рядом с пограничным пунктом Генерал-Тошево раздался громкий взрыв. Место падения было оперативно обнаружено, пострадавших нет и не был причинен ущерб», – рассказал он.

В конце июля вооруженные силы Румынии сбили три БПЛА, проникших в воздушное пространство страны. Президент Никушор Дан сообщил, что по меньшей мере один из них – российский БПЛА «Герань», аналог иранского «Шахеда». Как Болгария, так и Румыния – государства NATO


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