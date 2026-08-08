 

В освящённый склад Wildberries две недели не могут попасть дроны

08.08.2026, 9:00, Разное
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На фоне участившихся атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру Русская православная церковь рекомендовала представителям бизнеса активно спонсировать строительство новых культовых сооружений и освящать уже эксплуатирующиеся коммерческие объекты.

Отец Пафнутий (Пережогин) сообщил об успешном взаимодействии сил божественных и коммерческих. Так, один из предпринимателей, арендующий существующую площадку на складе маркетплейса Wildberries, заказал услуги батюшки для всех своих объектов. Священнослужитель освятил своим кадилом более 50 тыс. м² площадей в разных комплексах. На сегодняшний день весь хранящийся там товар находится в целости и сохранности.

На одном из складов во время атаки беспилотников произошло возгорание, в результате которого был уничтожен практически весь товар, а вот предпринимателю, обратившемуся за помощью к сотрудникам РПЦ, повезло – повреждений удалось избежать. 

Ещё более примечателен случай с крупными складскими помещениями, расположенными в открытом поле на Урале. Его пытались атаковать дроны более 20 раз, но объект избежал повреждений даже тогда, когда враг отправил 200 беспилотников. Очевидцы утверждают, что «видели чудо», – дроны без воздействия средств ПВО самостоятельно взрывались в воздухе и разлетались на мелкие обломки, даже косметически не повредив ни одно из помещений гигантского комплекса.

«Бог, как говорится, не Тимошка, – пояснил отец Пафнутий в интервью региональному изданию, – Напоминаю, что божья благодать действует месяц, но продлить можно в любой день недели, включая воскресенье. Годовые абонементы тоже доступны»

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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