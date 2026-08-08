Ночной удар по Украине — в Киевской области есть жертвы, в их числе ребенок

В ночь на 8 августа российские войска нанесли очередной комбинированный удар по Украине. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Киевской области. В селе Пуховка Броварского района в результате атаки загорелся двухэтажный частный дом. Погибли три человека, в том числе ребенок 2022 года рождения, еще три человека получили ранения, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Дом, две беседки и два автомобиля полностью уничтожены.

В Пуховке возник пожар на территории промышленного предприятия: загорелось складское здание. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов. По данным украинских властей, среди троих раненых есть еще один ребенок.

Под удар попал и Киев. По состоянию на 05:45 городские власти сообщали о четырех пострадавших. Экстренные службы работают на местах попаданий и падения обломков. В течение ночи в столице дважды объявлялась воздушная тревога.

Таким образом, по имеющимся к этому часу данным, в Киеве и Киевской области в результате ночной атаки погибли не менее трех человек и не менее семи получили ранения. Информация о последствиях в других регионах Украины уточняется.

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