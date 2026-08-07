 

В школах Калифорнии введут квоты на учеников-трансгендеров, чтобы поддержать фармкомпании

07.08.2026, 18:00, Разное
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В крупных городах штата Калифорния зафиксировали резкий спад числа обращений в клиники, связанных со сменой пола. Кроме того, продажи препаратов для гормонозаместительной терапии упали до 40-50% по сравнению с предыдущими годами – такая ситуация, по словам представителей фармкомпаний, может очень сильно ударить по экономике штата.

Сенатор штата Калифорния Алекс Падилья в связи с этим анонсировал введение квот на трасгендерных учеников* в государственных и частных школах – они должны будут составлять не менее 25% от всех учащихся в новом году и не менее 40% к 2030 году.

«Больше нет времени на раскачку. Массовая цисгендерность грозит превратить демократический штат в рассадник республиканцев», – предупредил он.

* признаны экстремистами на территории России

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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