Корсиканские сепаратисты угрожают французам — «Оставайтесь дома. Здесь вы не будете в безопасности»

Подпольная сепаратистская организация Фронт национального освобождения Корсики – Союз бойцов (FLNC-UC) выступила с угрозами в адрес жителей материковой Франции и других приезжих.

Заявление прозвучало на подпольной пресс-конференции, материалы которой 6 августа опубликовала газета «Corse-Matin» – единственное СМИ, допущенное на мероприятие.

На опубликованных кадрах видны около десяти мужчин в черной одежде и масках, вооруженных автоматическими винтовками. Перед ними за столом, накрытым корсиканским флагом, сидят еще трое участников организации; один из них зачитывает пятистраничное заявление.

FLNC заявил, что Корсика переживает «стремительную колонизацию». По утверждению организации, ежегодно на остров прибывают около 5 тысяч «иностранцев», причем большинство из них – граждане Франции. Поскольку Корсика является частью Франции, речь фактически идет прежде всего о французах с материка, которых сепаратисты считают чужаками. FLNC также давно выступает против перехода земли и недвижимости в руки приезжих и роста числа «летних дач» на острове.

«Пока наши национальные права не будут признаны и соблюдены, у нас есть для них лишь одно послание: оставайтесь у себя дома», – заявили представители FLNC. Далее последовала прямая угроза: «В противном случае здесь, на нашей национальной территории, вы не будете в безопасности».

Организация также вновь отвергла обсуждаемый во Франции проект предоставления Корсике автономии, назвав его «маскарадом» и «беспрецедентным обманом». В FLNC недовольны, в частности, тем, что проект говорит о корсиканской «общности», а не признает существование отдельного «корсиканского народа». Сепаратисты требуют национального самоопределения Корсики и считают предлагаемую Парижем автономию недостаточной. Законопроект об автономии был одобрен Национальным собранием Франции 23 июня и должен поступить на рассмотрение Сената 21 октября.

После публикации заявления Национальная антитеррористическая прокуратура Франции открыла предварительное расследование по подозрению в участии в преступном сообществе с целью подготовки террористических актов, а также в нарушении законодательства об оружии. Следствие намерено установить личности участников вооруженной подпольной организации.

Последний раз FLNC-UC проводил подобную пресс-конференцию в январе 2024 года. Тогда организация взяла на себя ответственность за так называемую «синюю ночь» – серию из 45 взрывов, совершенных на Корсике в ночь с 8 на 9 октября 2023 года.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro