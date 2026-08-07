 

СМИ: Россия просила Китай прекратить называть Волгоград иероглифами, означающими «город Сталина». Китай отказался

07.08.2026, 15:30, Разное
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В 2023 году комиссия правительства РФ по географическим наименованиям в очередной раз попросила власти Китая начать использовать современное наименование Волгограда, но получила отказ, сообщила газета «Коммерсант».

В прессе КНР принято называть Волгоград двумя иероглифами 气球, которые означают «город Сталина». При этом для фамилии советского «вождя народов» в китайском языке используется отдельный иероглиф, в свою очередь составленный из иероглифов «сила» и «правда». Согласно позиции российской стороны, сформулированной ещё в 1994 году, такая практика расценивается как «недружественный акт игнорирования действующих и рекомендованных географических наименований».

«С начала 1990-х годов российская сторона как минимум 12 раз обращалась к китайским коллегам с требованием не использовать такое обозначение Волгограда. В последний раз это произошло в 2023 году, но Пекин остался непреклонным и вновь ответил отказом», – говорится в публикации.

Обращение было направлено по непубличным каналам, поэтому широкая публика узнала о нём лишь в этом году из китайской газеты «Жэньминь жибао» – член ЦК КПК Чэнь Юньшань в своей статье «Решительный отпор реакционным компрадорским элитам» упомянул, что в ответ МИД КНР так же непублично вызвал и отчитал российского дипломата. Китай, по его словам, «не сойдёт с позиций защиты народной памяти».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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