Ученые выявили иммунные клетки, которые дирижируют атакой на рак, — раньше их почти не замечали

Сотрудники Института изучения рака Манчестерского университета (Великобритания) долгое время не могли точно определить роль так называемых дендритных клеток, поскольку попросту не было предметных исследований на эту тему. По своей сути это специализированные лейкоциты — белые кровяные тельца, отвечающие за защиту организма от угроз. Названные так за разветвленную форму, похожую на крону дерева или отростки нервных клеток (дендриты), они играют роль «радаров».Эти клетки постоянно сканируют ткани, собирают образцы мутировавших белков рака и доставляют их в лимфоузлы, где передают сигнал клеткам-убийцам.

Но в самой опухоли их активированная форма встречается крайне редко. Чтобы отследить их работу, ученые впервые вывели уникальные линии мышей, у которых дендритные клетки можно было точечно подсвечивать флуоресцентными метками или полностью выключать, не вредя остальному иммунитету.

Серия опытов показала, что без этой конкретной группы клеток эффективный иммунный ответ против опухоли становится просто невозможным. Активированные дендритные клетки критически важны, так как выполняют двойную задачу: не только первыми распознают опасные антигены и «наводят» на них Т-клетки-киллеры, но и активно подпитывают их ресурсы прямо внутри ткани новообразования.

Биологи научились выявлять место опухоли в теле по одной капле крови Американские ученые представили, можно сказать, революционный метод обнаружения места опухоли в теле человека по всего лишь одной капле крови. Методика сможет спасти множество онкобольных. naked-science.ru

Как только ученые искусственно блокировали работу дендритных клеток, иммунная система моментально теряла способность как самостоятельно сдерживать рост опухоли, так и реагировать на вводимые лекарства. Результаты исследования опубликованы на платформе SSRN.

Современная иммунотерапия совершила настоящий прорыв в медицине и спасает тысячи жизней, однако она все еще помогает далеко не всем пациентам. У многих людей опухоли остаются устойчивыми к лечению или быстро адаптируются к нему.

В будущем технологии стимуляции дендритных клеток потенциально помогут «перезапустить» естественную защиту организма и значительно повысят шансы на выздоровление больных, чей рак ранее считался неизлечимым. Кроме того, созданные учеными мышиные модели помогут лучше понять природу и онкологических процессов, и опасных инфекций, и аутоиммунных заболеваний.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro