 

Airbus проектирует самолеты со складным «крылом альбатроса»

07.08.2026, 15:15, Разное
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Компания Airbus на авиасалоне в Фарнборо официально подтвердила планы по проведению летных тестов для аппаратов, созданных в рамках нового проекта «Крыло будущего». Цель разработки заключается в создании перспективных крыльев для авиалайнеров нового поколения. Заявлено, что они будут такой длины, что во время эксплуатации на существующей инфраструктуре аэропортов их потребуется периодически складывать.

Вдохновением для инженеров послужила не эстетика, а аэродинамика: подобно крыльям альбатроса, длинные и узкие профили обеспечивают крыльям максимальное возможное аэродинамическое качество. Теоретически, идеальное крыло имело бы бесконечную длину, но практические ограничения аэродромов заставляют искать компромисс.

Новые крылья из композитных материалов будут иметь значительно больший размах – у демонстрационного образца на базе A321neo он увеличен на 5 метров с каждой стороны. Однако при нынешних ограничениях кода ICAO C, разрешающих узкофюзеляжным лайнерам размах не более 36 метров, самолеты с такими крыльями не поместятся на стандартные стоянки. Перестраивать аэропорты дорого, а ограничивать расписание – еще дороже, поэтому Airbus делает ставку на складную конструкцию.

При этом компания не ждет готовности полноценного механизма и начнет испытания уже в ближайшие три года с нескладывающимися демонстраторами, которые имитируют характеристики будущих крыльев. Крыло – один из самых эффективных инструментов повышения топливной экономичности самолетов, и новые решения позволят снизить расход топлива и выбросы CO₂ на двузначный процент, сохранив совместимость с инфраструктурой.Источник &#8212 Airbus


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