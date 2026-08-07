 

КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» пообещали отказаться от участия в думских выборах в случае допуска «Яблока»

07.08.2026, 11:00, Разное
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Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, Сергей Миронов и Алексей Нечаев подписали коллективное обращение к руководству ЦИК с требованием незамедлительно снять «Яблоко» с думских выборов.

В противном случае лидеры крупнейших оппозиционных партий угрожают отказаться от участия в избирательной кампании и сорвать голосование в сентябре 2026 года.

«Мы не готовы находиться в одном бюллетене с либерал-русофобами, которые за 30 сребреников готовы продать нашу страну врагам. Им точно не место в парламенте», – говорится в заявлении. 

«Единая Россия» отказалась поддержать инициативу оппозиции и призвала членов КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» с уважением относиться к решению ЦИК и не поддаваться на провокации.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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