В Таиланде ученик открыл стрельбу в школе — множество убитых и раненых

В школе Debsirin Nonthaburi в провинции Нонтхабури, к северо-западу от Бангкока, утром 7 августа произошла стрельба. По последним данным местных властей, погибли семь человек: трое преподавателей, трое учащихся и предполагаемый стрелок. Еще 15 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным тайских СМИ, стрельба началась около 10:00 по местному времени в школе, расположенной в районе Банг-Круай. Первоначально сообщалось о двух погибших и 15-20 раненых. Учащихся, преподавателей и персонал начали эвакуировать, территория школы была оцеплена полицией.

Полиция установила, что предполагаемым нападавшим был ученик третьего класса средней школы, соответствующего примерно 14-15-летнему возрасту. По предварительным данным, он использовал пистолет CZ 75 Compact. После нападения подросток выстрелил в себя и позднее скончался по дороге в больницу.

Следователи пока не объявили мотив нападения. Полиция заявила, что ситуация в школе взята под контроль, и призвала не распространять неподтвержденную информацию о причинах произошедшего.

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