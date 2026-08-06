 

«Я – навахо, я – чероки, я – ирокез»: Трамп рассказал журналистам о своих индейских корнях

06.08.2026, 18:00, Разное
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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с лояльными ему журналистами в Белом доме удивил публику, предоставив своё полное генеалогическое древо. Оно показывает, что американский лидер – потомок сразу трёх крупнейших индейских племен.

По словам Трампа, его собственная «решительность, гениальность, таланты к заключению сделок и государственному управлению» унаследованы от вождей племен чероки, навахо и ирокезов. Также, по заверениям президента, в числе его предков было одно ранее неизвестное племя, которое «над всеми доминировало и заключало лучшие сделки в истории каменного века».

«Я – навахо, я – чероки, я – ирокез, я – сиу. Я могу хоть завтра покрасить своё лицо в красный, прийти к ним в резервацию и они примут меня за своего, а потом изберут своим вождём. Это ещё не считая того факта, что я одновременно американец, немец, еврей и венесуэлец. Я могу возглавить любое из этих государств и победить там на выборах с легкостью с результатом 100%. Даже больше, чем 100%, как бы это не злило леворадикальных лунатиков из Демпартии», – поведал журналистам глава государства.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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